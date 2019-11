Již potřetí se Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zúčastní Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, největšího vědeckého festivalu u nás, který se bude konat od 11. do 17. listopadu. Jeho motto zní: „Věda, svoboda, odpovědnost“. Knihovna nabídne možnost vyzkoušení virtuální reality a práce s roboty či přednášku o kybernetické bezpečnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Pánek

„V rámci festivalu se návštěvníci budou moci přenést v prostoru a čase a získat neobvyklou zkušenost. Knihovna totiž nabízí od středy13. do pátku 15. listopadu možnost objednat si svou půlhodinu k vyzkoušení zcela nového typu virtuální reality HP VR backpack, kterou jí zapůjčí společnost HP inc. Návštěvníci budou mít vše zcela zdarma. Zájemci by tedy neměli váhat, protože jde o naprosto výjimečnou příležitost a možné časy se rychle plní. Informace o přihlášení a kontakty najdou na webových stránkách knihovny www.svkos.cz,“ řekla Kamila Konvičková, vedoucí Centra z vědecké knihovny.