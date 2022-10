Také letošní drsná a místy i kuriózní předvolební kampaň byla dobrou uměleckou inspirací. „Co jsem v komunální politice, občas jsem potkával postavičky, které si zasluhují trošku parodie, nebo jsou parodie samy o sobě, anebo mám někdy pocit, že potkávám lidi, kteří jsou jako z kresleného seriálu,“ uvedl s úsměvem herec a politik.

OBRAZEM: Volebnímu štábu hnutí Ostravak vládla pohoda i Vladimír Polák

Vzápětí se vážněji věnoval komunálním volbám i samotné kampani. „Mně jde o to, aby ta soutěž byla fér,“ řekl Polák, podle kterého se vše podstatné mělo odehrát v diskuzích a debatách. „Velmi mě mrzí, že situace nahrává takovým těm extremistickým, protisystémovým, populistickým stranám, které vnášejí do komunálu něco, co tam nepatří. A to myslím, některé lidi mate. Myslím si, že by lidé měli být velmi pozorní na to, co je téma komunálních voleb,“ dodal Polák.