Kulturní veřejnost zaskočila zpráva o smrti známé akademické malířky a scénografky Evy Václavkové, která zemřela 26. května ve věku 88 let.

Eva Václavková (vlevo nahoře) a její tvorba. | Foto: se svolením města Opavy

Spálovská rodačka byla od dětství nadaná výtvarně i i hudebně, což se jí hodilo pro studium výtvarné výchovy na brněnské Pedagogické fakultě a též pro studium na pražské Akademii výtvarných umění, odkud přešla ke studiu scénografie na DAMU. Své scénografické vize uplatnila v letech 1961 až 1972 a částečně i v osmdesátých letech minulého století v opavském Slezském divadle. Do svých výpravných návrhů vkládala lyrické cítění a široké barevné spektrum.

Výsledkem byla romanticko poetická výprava, v níž s pomocí světel vznikaly na scéně i další vizuální obrazy. Jako kmenová scénografka se podílela i na návrzích kostýmů a přes mnohé nabídky z jiných divadel zůstala, s výjimkou externí spolupráce s ostravským Divadlem Petra Bezruče, tomu svému opavskému věrná. Některé její práce ze Slezského divadla a z Divadla Petra Bezruče jsou součástí Ostravského divadelního archivu.

Toto jsou kandidáti na nové stavby v Opavě. Rozhodnou Opavané, hlasování začíná

Po odchodu z divadla přešla na volnou malířskou tvorbu, ale divadlo jí přesto zůstalo hluboce pod kůží. K jejím nejznámějším výtvarným tématům patří obrazy baletek. Vystavovala samostatně i s dalšími umělci a šest měsíců se v roce 1993 aktivně věnovala obnově oltáře, soch a obrazů při rekonstrukci Kaple Povýšení sv. Kříže. Město si působení své výtvarnice hodně vážilo a Eva Václavková převzala v září 2020 z rukou opavského primátora Tomáše Navrátila Cenu primátora statutárního města Opavy, udělovanou za významné činy, které přispěly k propagování města nebo k jeho rozvoji.

Velmi častým námětem jejích obrazů byly baletky a tanečnice.Zdroj: se svolením města Opavy

„Eva byla skutečně úžasná žena – vzdělaná, sečtělá a zcestovaná. Měla i dokonalý přehled o filmech a o všech těchto tématech dokázala zasvěceně diskutovat. Často k nám do galerie přicházela a pokaždé jsme si dlouho povídaly. Dá se říci, že to byla ona, která nám vzdor svému věku dodávala energii. Naše debaty byly každopádně oboustranně přínosné a teď si říkám, že jsem jí měla věnovat ještě víc času,“ říká Věra Klimešová, majitelka Galerie u Jakoba.

Přestože byl věhlas Evy Václavkové vysoce nadregionální, Opavu až do své smrti neopustila. Veřejnost se s ní může rozloučil v pondělí 5. června od 11 hodin v Chrámu sv. Ducha a pak se vrátí do rodného Spálova, kde bude uložena do rodinného hrobu.