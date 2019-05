Její uvedení zbavuje diváky alespoň na chvíli frustrace, smutku nebo špatné nálady a je nutné dodat, že tolik veselí si v hledišti už dlouho neužili. Inscenaci skutečně provázejí výbuchy spontánního smíchu, v opavském hledišti ne příliš časté a při premiéře se zase jednou objevil i potlesk na otevřené scéně. Lví podíl na tom má výborný režijní přístup, nenechávající publikum vydechnout. Scény ženou tempo do obrátek a děj dostává na opavské poměry nezvyklý švih, spád a tempo. Divák nemůže odtrhnout oči od jeviště v obavě, že mu zrovna něco unikne. Kromě této přednosti měl režisér dobrý čich na představitele, kteří mu komedii dokonale podrží. Pochvalu si rozhodně zaslouží i navržená scéna a kostýmy. Výsledkem snahy všech zainteresovaných je dynamické představení s dějem, který dává za pravdu známému úsloví, že cesta do pekla bývá dlážděná těmi nejlepšími úmysly.

Aktéři tvoří perfektně sehraný herecký tým, ze kterého není možné vyzdvihnout některé postavy a jiné upozadit. Manželé Tom (Michal Stalmach) a Linda (Tereza Bartošová) jsou perfektně vystihnutý spořádaný maloměstský pár, toužící po adoptivním dítěti. K uskutečnění představ mají slušně našlápnuto do chvíle, než se jim do toho přimotají Tomovi potrhlí a neodbytní bratři Dick (Daniel Volný) s Harrym (Martin Valouch). V patách jim jdou problémy a herecké ztvárnění obou aktérů prostě nemá chybu. Sourozenecká trojice roztočí kolotoč nečekaných zvratů, lží a prekérních situací, do kterého postupně nastupují ještě další účinkující. Bránice publiku lechtá dvojice ukrajinských migrantů - energická Katarina a milovník šnapsu Andrij, skvěle ztvárnění Sabinou Muchovou a Kostasem Zerdaloglu. O problémy se postará Ivanou Lebedovou přesně vystižená nekompromisní sociální pracovnice Potterová a neodbytná strážnice v podání Hany Vaňkové. Plejádu účinkujících doplňuje nerudný ukrajinský mafián Boris (Jakub Stránský) a rozkrájená bezejmenná mrtvola v pytli. Opavská činohra se rozloučila se sezonou zcela dokonale a její Tři bratry v nesnázích budou mít nejenom Opavané určitě moc rádi.