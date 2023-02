Tereza Kavecká vede Lízu plynule a nenásilně po cestě od bezstarostnosti, dané jejím postavením ve společnosti až k tvrdému prozření. Ve Vídni se seznámila s atraktivním čínským princem, vzala si ho a odjela s ním do jeho vlasti, kde narazila na tvrdou realitu, kterou nechápe. Okolí ji považuje za pouhou konkubínu, protože princ si podle tradice musí vzít čtyři určené čínské manželky.

Suverénní i zoufalou polohu své postavy zvládá Tereza Kavecká v dokonalém pěveckém i výrazovém pojetí. Juraj Nociar velmi přesvědčivě vytváří dvě odlišné podoby svého prince – dokonale evropsky uhlazeného i důsledně až tvrdě prosazujícího zásady tradiční kultury své země. Do Lízy je sice stále zamilovaný, ale svůj stín překročit nedokáže a vštípené zásady klade s dávkou sobeckosti nad štěstí obou a dokonce i nad ještě tvrdší osud své evropské ženy. Na rozdíl od svého strýce, knížete Tchang-Suna v podobě Michaela Kubečky. Ten své figuře věnuje značnou porci tradičního postoje, ale též nečekaně lidského chápání a soucitu. Neslučitelnost Lízina pobytu v paláci s postoji čínského císařství si plně uvědomuje a její pokus o útěk vnímá jako vhodné řešení problému. Navíc ji však dokáže zaštítit před důsledkem, což princ Sou – Cong nezvládá.

Roman Harok podává Lízina přítele Gustava jako platonicky zamilovaného a odmítnutého mladíka, který přesto za Lízou přicestuje do Číny, aby věděl, jak se jí tam daří. V paláci potkává princovou sestrou Mi, ztvárněnou Barborou Čechovou. Zamilují se do sebe, třebaže každý trochu jinak. Mi mu věnuje své srdce celé, kdežto on jen polovinu, tu druhou půlku si stále nechává pro Lízu. V emočně vypjatém závěru odjíždí Líza s Gustavem zpátky do Vídně a princ Sou – Cong s princeznou Mi zůstávají v paláci uvězněni svou kulturou v imaginární kleci.

Sympatie premiérových diváků patřily odlehčené postavě vrchního eunucha v roztomilém podání Libora Olmy i všetečné Lízině tetě Hermíně, kterou si s gustem „střihla“ Ludmila Štědrá. Nesympatie naopak utržil nesmlouvavě zlý císařský úředník, kterého si vychutnával Zdeněk Jorda. Pochvalu si plným právem zaslouží nápaditá scéna Jaroslava Milfajta i nádherně barevné kostýmy Tomáše Kypty, skvělou práci na inscenaci odvedla režisérka Dagmar Hlubková. Pouze jedna výhrada by se mohla týkat časově dost nešťastně zvolené druhé přestávky, která možná ani nutná nebyla a pokud ano, mohla k prospěchu věci přijít o něco dříve. Špičkově provedená Země úsměvů odstartovala ve Slezském divadle podle očekávání velmi atraktivní cestu k divákům a má nejlepší předpoklady stát se hitem nejenom současného repertoáru.