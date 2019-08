Jak vypadá v současnosti váš hudební život?

Poslední dva roky jsem se věnovala hlavně soulové či bluesové hudbě, která byla míněna spíše pro zahraniční trh. Utvářelo mě to jako skladatelku i jako umělkyni. Díky spolupráci s agenturou Nemoros jsem v zahraničí začala spolupracovat s různými producenty. S jedním z nich Nigelem Lowisem vznikla píseň Praise You. Dýdžej David Morales na ni udělal remix a skladba se aktuálně nachází v britských soulových hitparádách a malý úspěch zaznamenala i ve Spojených státech. Byly to skoro až edukativní cesty, pomohlo mi to lépe poznat sama sebe a vidět svět i jinak, s odstupem.

To jistě není vše…

Nyní zase začínám být více aktivní na českém trhu. Věnuji se i songwritingu, tedy skládání písní. Nedávno jsem dokončila skladbu pro Davida Gránského, Markétu Konvičkovou, Martina Císara ze Slovenska a mé písně se objeví ještě letos u více známých interpretů české hudební scény.

V čem vás zmíněné cesty do zahraničí nejvíce obohatily?

Získala jsem spoustu poznatků. Člověk je s těmi producenty zavřený ve studiu, hodně se od nich dozví a vidí, jak to v zahraničí funguje. V Česku je často patrné, že každý si drží to svoje místo. V zahraničí je ta spolupráce velice čistá. Věci jsou rychlejší a fungují i díky tomu, že nikdo nic nedrží jen pro sebe a lidé se snaží učit navzájem.

Jinými slovy inspirovat jeden druhého…

Rozhodně. Předávat si zkušenosti navzájem. Každý je svým způsobem jedinečný. Nikdo tu píseň nenapíše tak jako vy. Ale navíc cítíte respekt k ostatním, že každý má vlastní know-how, které si můžete předávat. Je to perfektní, lidi to obohacuje, nijak je to neochuzuje.