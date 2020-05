Jeho obor byl letectví a letištní management. Studium nebylo těžké a vyučující byli zajímaví. „Učitelé byli hodně z praxe. Jeden můj učitel byl třeba manažer na amsterdamském letišti, potom dělal manažera v Singapuru na letišti. Ti lidé přicházejí do škol, protože už jsou staří a nechtějí být v zahraničí, a radši doma předávají zkušenosti studentům.

“ Kromě cestování mu studium zajistilo i uplatnění v praxi: „S tím, co jsem studoval, bych se mohl hlásit do aerolinky, kde bych se mohl starat o strategii nebo rozvoj té aerolinie tím, že bych třeba navrhoval nové trasy, kde by se mohli uplatnit. Nebo bych třeba mohl pracovat na letišti v tom obchodním smyslu, že bych se staral o to, kde by to letiště mohlo víc vydělávat. Další možností je krizový management, jak by se to letiště mělo chovat v nějaké krizi.“