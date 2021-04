Jejich lekce navštěvují především středoškoláci v základních i pokračovacích tanečních kurzech, velký zájem o výuku tance ale mají i manželské nebo partnerské páry. Taneční kurzy vedou manželé od roku 1994.

V současné době však lekce kvůli epidemiologické situaci probíhat nemohou. Poslední taneční se konaly loni na podzim. Zájem byl opět obrovský. „Od začátku září jsme jeli pět týdnů. Od ledna jsme měli mít pokročilé pro studenty a manželské páry, ty neproběhly vlastně vůbec, i když jsme vystavili spoustu vánočních voucherů. Manželé se těšili, že si budou moci zatančit, bohužel z toho sešlo,“ konstatuje Miroslav Hartmann.

Hned, až to půjde, vracíme se na parket

On sám očekával, že rozvolnění přijde dříve. „Ještě asi před dvěma měsíci jsem předpokládal, že pokud se budou děti testovat a chodit do škol, my dva bychom třeba byli naočkovaní, eventuálně bychom se také testovali, že by kurzy teoreticky možné byly. Když mohou chodit do školy, proč ne do tanečních. Ale postupem času, jak pozoruji ten vývoj, od této myšlenky jsem ustoupil a jsem trochu skeptický, moc růžově to nevidím,“ míní. Aby se mohly dokončit již rozjeté kurzy, zbývá šest lekcí. Půlkolony nebo kolony se s největší pravděpodobností neuskuteční. „Hned, jakmile to bude možné, na lekce bychom najeli. Spíše si však myslím, že budeme pokračovat asi od září,“ přibližuje Miroslav Hartmann.

Závěrem nás ještě zajímalo, zda tanečnímu mistrovi tanec chybí? „Popravdě, na začátku jsem byl rád, že jsme si trošku odpočinuli. Hlavně loni v březnu. Bylo fajn, že jsme mohli být s rodinou, jezdili jsme na kole a poznali i okolí, kde jsme nikdy nebyli. To bylo skvělé, protože většinou jsme na to neměli čas. Učili jsme vlastně šestadvacet let v kuse. Přes prázdniny je sice volněji, ale to vypadá jen zdánlivě. Protože se už přihlašují kurzy, připravuje se nový rok, je kolem toho spousta administrativy. Ale teď musím říct, že už ta situace trvá opravdu dlouho,“ dodává.

Více informací, včetně aktuálních informací či nabídky kurzů najdete na www.tanecnihartmann.cz.