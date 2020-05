K fotbalu sympatického blonďáka dovedl jeho otec Jiří již v útlém věku. „Celý život fotbal dělá, takže jsem už asi v pěti letech začínal v přípravkách SFC Opava. Prošel jsem veškeré kategorie až do devatenáctky. Tam jsme hráli celostátní dorosteneckou ligu, člověk pozná zápasy se Spartou, se Slavií…,“ vzpomíná Swiech na své roky v opavské mládeži. Poté následoval přesun do áčka.

Tam si jej vybral tehdejší trenér Opavy Josef Mazura a důrazný zadák se dočkal příležitosti. „Jako mladý kluk jsem na ni čekal a nakonec přišla. Odehrál jsem nějakých deset zápasů, ale pro můj vývoj a růst bylo nejlepší odejít někam na hostování do MSFL. Když si to tak vezmu, tak jsem sice za Opavu něco odehrál, ale nějakých deset zápasů není de facto nic,“ přemítá Jakub Swiech. Následovaly tak štace v Zábřehu, Kroměříži nebo Uničově. „V Uničově jsme třetí ligu dokonce vyhráli. Nepostoupilo se jen kvůli tomu, že druhá liga byla na takové město moc a tak majitel postup nevzal,“ doplňuje.

„Po sezoně v Uničově jsem měl možnost jít do druhé ligy, bavili jsme se o Frýdku-Místku. Sám jsem ale věděl, že to asi na vrch druhé ligy ani ligu nebude. Říkal jsem si, že jestli podepíšu na rok dva, tak to stejně nebude nic světoborného. Už tehdy jsem přemýšlel, co dál.“ Nakonec Swiech zvolil návrat do svého mateřského klubu. „Byl jsem v kontaktu s panem Grussmannem, domluvili jsme se, že se vrátím a v béčku budu pomáhat s trénováním,“ pokračuje současný asistent trenéra Lukáše Černína. „Začínal jsem už v pětadvaceti, takže bych mohl mít oproti ostatním trochu náskok.“

Trenéřinu má Jakub Swiech v genech. Jeho otec Jiří dlouhé roky trénuje na krajské úrovni, vedl z pozice hlavního kouče Kravaře, Háj ve Slezsku nebo naposledy Chlebičov. „Fotbal spolu pořád řešíme. V něčem se shodneme, v jiných věcech ne, to je normální. Nedovedu si ale představit, že bych jako on působil v krajském přeboru a níže. Radši se budu cpát k mládeži a vychovávat mladé fotbalisty,“ pousměje se Swiech.

Kromě vychovávání fotbalistů chodí trenérský talent také do běžného zaměstnání, v současné době pracuje jako skladník ve firmě, která sídlí v Městských sadech. Na svatostánek SFC to tedy má coby kamenem dohodil. „I tak bych ale potřeboval, aby měl den alespoň třicet hodin,“ prohodí Swiech s úsměvem na tváři. „Režim mám jasný – přes týden jsem denně v práci, denně trénuji s béčkem a denně se věnuji i mládežníkům, kteří chodí na individuální tréninky. Je to náročné, chci ale něco dokázat a za tím si jdu,“ uzavírá Jakub Swiech.

