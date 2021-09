„Dá se říci, že jsme taková porodnice. Máme rostliny, kterým říkáme matečnice, z nich rostliny rozmnožujeme. Matečnice se musejí udržovat v dobrém zdravotním stavu, aby nebyly poškozeny od chorob a škůdců. Poté vznikají malé řízky, ty se zakořeňují, aklimatizují na běžné podmínky, tedy ze skleníku na venkovní prostředí. Pak je rostlina určena buď k prodeji, protože někteří zákazníci si kupují malé sazenice, anebo dále roste. Běžně prodáváme dřeviny jedno nebo dvouleté, ale třeba i tří, čtyř nebo pětileté,“ vysvětluje majitel společnosti Daniel Adametz.

Zahradnická společnost Daniela Adametze.Zdroj: se souhlasem Daniela Adametze

Pouze velkoobchodní prodej

Jeho okrasná školka se však zaměřuje jen na velkoobchodní prodej. „Vždy jsem tíhl k tomu, že chci své zaměstnání dělat na profesionální úrovni a dodávat produkty profesionálům. Začátkem 90. let, kdy jsem firmu zakládal, se zde vyrojila řada pěstitelů, kteří prodávali na jarmarcích a kvalita byla všelijaká. A mně se toto nelíbilo. Zkrátka jsem nikdy neměl záměr pěstovat a prodávat maloobchodně, ale na profesionální bázi a pomocí vyspělých technologií. Jezdil jsem často do světa, do zahradnických velmocí jako jsou Holandsko, Německo nebo Francie, tam jsem pozoroval různé způsoby pěstování, ty jsem se snažil přetáhnout sem a snažil jsem se tak vytvořit takové malé Holandsko tady v Hošticích,“ vypráví s úsměvem Daniel Adametz.

Jeho výpěstky a produkty si mohou zájemci zakoupit v různých prodejnách v okrese Opava. Ale také jinde v rámci České republiky. Vyváží se také do Evropy, zpravidla do okolních zemí jakými jsou Polsko,Slovensko, Maďarsko, Německo či Rakousko, ale většina zůstává v Česku.

Zahradnictví byla jasná volba

Daniel Adametz založil svou firmu v roce 1992. Nepokračoval přitom v rodinné tradici, doma k zahradničení nikdo příliš netíhl. „Já jsem byl první. Zahradnická múza mne políbila už na základní škole a volba zaměstnání tak pro mne byla jasná už někdy v osmé třídě. Byl jsem zcela rozhodnut, že budu zahradníkem a nebudu dělat nic jiného,“ vzpomíná.

Jeho společnost úzce spolupracuje i s městskou částí Malé Hoštice. „Už v době, kdy jsem na zahradníka studoval, jsme prováděli nějaké výzdoby obce. A po převratu, kdy jsem začal podnikat, byť jsem vytvořil malé, avšak viditelné zahradnictví, tak jsem sám prováděl výsadbu, abychom Hoštice zviditelnili. Že tady nějaký zahradník je a žije. A jak se firma rozvíjela, rozvíjela se i spolupráce. Myslím, že to tak má fungovat všude. Pokud v obci zahradnická firma je, přece vesnice nebude tuto službu poptávat někde jinde, v jiné vesnici či městě. Všechno se to navíc nese na příjemné kamarádské bázi,“ dodává spokojeně Daniel Adametz.