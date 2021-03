„Odmalička jsem se s taťkou pohyboval na různých sportovištích, nejčastěji však na Sokolovně v Kateřinkách, kde asi vznikl můj vztah k volejbalu. Tomuto sportu jsem se „upsal“ asi v páté třídě, když jsem začal trénovat na ZŠ E. Beneše jako žák,“ vzpomíná na své začátky. S volejbalem nehodlal přestat ani poté, co přišla rodina. Stejně jako on vyrůstaly i jeho tři dcery ve sportovním prostředí.

„Jelikož jsme se ženou od mládí pořád hráli, trénovali, jezdili po turnajích, holky „musely“ trávit dětství na hřištích a v tělocvičnách. Především byly u vzniku areálu na Kolofíku, takže měly k volejbalu vždycky blízko. Všechny tři ale prošly atletickou školou na Englišce a zároveň závodně lyžovaly, takže základem byl všeobecný sportovní rozvoj,“ potvrzuje, že většina sportovců má základ v rodině. „Kromě mě, mé ženy a všech mých dcer volejbalem žije také celá bratrova rodina.“

Protože je sám také trenérem, prošly jeho volejbalovým výcvikem i jeho dcery. „Náš klub je tak trochu rodinný podnik a nejsem jediný, kdo zde trénuje své děti. Trénoval jsem všechny dcery, každá to brala trochu jinak, ale celkově to pro ně není jednoduchá situace. Mám na ně vždy vyšší nároky, víc si k nim dovolím, a proto občas doma máme tichou domácnost“, popisuje, jak to může někdy vypadat ve sportovních rodinách.

Lidé ho většinou můžou vidět při organizaci velkých beachvolejbalových turnajů na Kolofíku, kde v létě tráví téměř veškerý svůj čas. Stále se ale snaží aktivně účastnit volejbalového dění, nejvíc, jak mu to zdraví dovolí.

„Ještě pořád hraju, ale hlavně beach. Ten je pro má kolena lepší varianta a k tomu si rád zahraju šestkový volejbal za náš tým veteránů. Ale trénování s organizováním turnajů je prostě moje velké hobby,“ doplňuje. To, že Opava žije volejbalem, potvrzuje i odborová soutěž, které se každoročně účastní týmy rekreačních volejbalistů nebo i bývalých profesionálních hráčů.

„Opava je volejbalové město už řadu let, bývalo tady vždy spoustu oddílů a družstev, vychovávala se mládež, hrály se okresní soutěže všech kategorií. Ale za posledních 15 let generace zestárla, přišly nové sporty, dětí ubylo, takže nový impuls přinesla Opavě extraliga mužů, která příznivce tohoto sportu znovu oživila. Taky tomu pomohly samozřejmě naše velké turnaje v beachvolejbale. Odborovka je v tuto chvíli ideální variantou pro hobby volejbalisty, kteří se rádi baví tímto sportem,“ dodává volejbalová osobnost.