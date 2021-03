Josef Gašparik je celým srdcem dobrovolný hasič. Když zaregistroval kampaň na podporu dobrovolnictví, zapsal si telefon. Neváhal ani chvíli, když hejtman a Adra vyzvali potenciální dobrovolníky, ať pomůžou zvládnout pandemii v sociálních službách.

Dobrovolný hasič Josef Gašparik z Holčovic přijal výzvu hejtmana a Adry. Přihlásil se jako dobrovolník a od prosince pečuje o seniory. | Foto: Se svolením Josefa Gašparika

„Zavolal jsem na Adru, že se jim hlásím jako zástupce dobrovolných hasičů z jednotky Holčovice Spálené. Zaregistrovali mě a zajistili mi přes internet školení, abych měl certifikaci pro dobrovolnickou službu. Nejdřív to vypadalo, že půjdu do domova seniorů ve Vrbně pod Pradědem nebo do Krnova, ale ukázalo se, že tam aktuálně už pomoc nepotřebují. Ozvali se mi ale z domova v Bruntálu. Prý by byli rádi, kdybych tam docházel třeba i odpoledne po práci nebo o víkendech,“ vzpomíná Josef Gašparik jak začátkem prosince místo hasičského mundúru poprvé oblékl ochranné pomůcky.