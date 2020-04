Velkou zálibou Tomáše Papugy, mimochodem bolatického zastupitele, jsou motorky. „Kdysi před lety jsem začínal na čoprech. Je to krásná motorka, ideální pro to, když se člověk chce podívat, jak mu to sluší ve výloze,“ směje se. „To se pak projede po městě a podívá se. Na čopru se ale nedá moc cestovat. Je to motorka spíš na vyjížďky za relaxací, ale na opravdové cestování po Evropě jsou lepší motorky k tomu určené endura. Několik let teď jezdím na velkém enduru,“ vypráví o své velké zálibě. Na otázku kam všude na svém benzinovém miláčkovi byl, odpověděl: „Úplně nejdál jsem byl asi ve Skotsku, které mám projeté celé, také na Sardinii.