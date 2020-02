„Je to taková naše vize. Protože nechceme jen sport, ale rádi bychom dětem, mladistvým i dospělým dali zázemí, kde by se mohli bavit, vzdělávat a podobně. Ale vlastní prostory jsou reálné až při větší členské základně, navíc bychom to ještě chtěli s něčím spojit. Aby to nebyl jen jeden prvek pro jednu určitou skupinu, ale mělo to větší smysl. Aby to lidi stmelovalo, chodili si tam odpočinout. Třeba kavárna s tělocvičnou, to by se nám líbilo,“ uzavírají Petr s Nikol. Všechny informace lze získat na www.fenix-opava.cz a na Facebooku či Instagramu zmíněného klubu.