Příchozí si mohou vybírat z pestré škály her. Zuzana Týnová odhaduje, že mají k dispozici asi 550 deskovek a přibližně dvě stovky her karetních. „K tomu vlastníme ještě velké množství her venkovních a dřevěných, které se využívají hlavně v létě při venkovních akcích,“ upřesňuje.