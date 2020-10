A právě o tomto českém fenoménu 80. a 90. let minulého století o atmosféře společného sledování filmů na videokazetách v přítmí obýváků, kde zážitek ze sledování zcela přetvářel mnohdy nepřesný simultánní dabing, natočil karvinský režisér Lukáš Bulava svůj dokument nazvaná Králové videa. Republikovou premiéru měl počátkem září. V sobotu 19. září bude premiéra ostravská.

“Sledování videa byla nedílná součást mého dětství. V té době pirátských kazet se u mě zrodila nefalšovaná láska k filmům a cítím vděčnost, že jsem vyrůstal v prostředí, kde jsme mohli jako rodina společně zažívat to nadšení z každého dalšího nového bijáku. Jsem proto rád, že nyní jako jeden z tvůrců projektu Králové videa se mohu podělit o tyto zážitky,” říká Lukáš Bulava.

Jeho jméno není v amatérské kinematogafii úplně neznámé. Jako scénárista a režisér či kamaraman má totiž na své kontě už několik hororů. “Když dozrála ta správna doba a my jsme měli v Karviné metalovou kapelu Pátek XIII, ve které jsme během koncertů divadelně prezentovali některé oblíbené horrory, tak jsem si uvědomil, že bych si rád natočil nějaký svůj vlastní. Tohle byl ten druhý zásadní moment a od té doby mě ta vášeň neopustila. Kochám se rád pohyblivými obrazy. Je to magie,” vyznává se mladý režisér.

Pokud má zmínit někoho, kdo velmi ovlivnil jeho tvorbu a kulturní vnímání, vysloví jméno hudební hoexperimentátora Mika Pattona. „Co se týče režisérů, tak to jsou bezpochyby pánové Lucio Fulci, Dario Argento, Mario Bava, Sergio Martino, William Lustig, John Carpenter,“ vyjmenovává.

Jeho nejoblíbenějším filmem je snímek Never too young to die. „Byla to vůbec první videokazeta s tímto filmem, co otec přinesl domů. Takže musí být ta nejosudovější,“ říká Bulava s úsměvem.

Aby to nebyly jen jeho zážitky a dojmy z doby, kdy se filmy přehrávaly na videu, šel při zpracování této látky hlouběji. Například tím, že oslovil ty, kteří se na dabování videokazet podíleli, a jež tehdejší video fanoušci znali jen podle hlasu a nikdo z nich asi vůbec netušil, že o tolik let později uvidí ve filmu také jejich tváře a příběhy. Jsou meti nimi i mnohé osobnosti, dnes známé ze zcela jiných kulturních sfér. Hudebníci Roman Holý a Ondřej Hejma, publicista Ondřej Neff, překladatelka Dana Hábová a další.

Ve svém dokumentu se Lukáš Bulava nevyhnul ani filmové erotice v podobě pornokazet. “Tohle je oblíbené zpestření a samozřejmě tento žánr nesmí v našem dokumentu chybět. Nastíním jen to, že to bylo jedno velké tabu a ne každý rychlodabér a distributor se do toho z jistých důvodů chtěli pouštět. Říkalo se jim kulturní filmy, neboli kultura,” líčí režisér.

Dokument má natočený, premiéru za sebou a dívá se dopředu. “Už během natáčení Králů videa jsem si v hlavě střádal nápady na další film a v těchto dnech je na světě první hrubá verze scénáře. Miluji ten pocit oživovat postavy z myšlenek, které přenáším na papír a ve finále na plátno. Nastíním jen to, že se bude jednat o dobový snímek ze 70. let. Vesnické giallo, což je krimi/thriller s prvky hororu a mysteriozním nádechem,” dodává zapálený filmař.