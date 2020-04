V psaní jí přišly vhod i znalosti artetarapie. „Každý arteterapeut musí být vnímavým a pozorným posluchačem příběhů. V mé knize, stejně jako v životě, má každá postava svůj vlastní svět. Spirála příběhu se roztáčí a protiklady se v ní potkávají. Podobně jako v terapeutické skupině si mezi sebou předávají vyprávění jako štafetu,“ konstatuje Jana Richterová.

V roce 2014 byla přijata do Obce spisovatelů ČR a v současné době je už všech pět dílů její knihy nahráno pro potřeby nevidomých zájemců.

V poslední době se věnuje fyzioterapeutické práci v rehabilitaci. „Svou původní profesi přitom dostatečně využívám, protože tělo a duše jsou v těle vzájemně propojené. Zaměřuji se hlavně na ženy s problémem pánevního dna. Není to jen potíž, způsobená věkem, jak se často předpokládá. Postižené tím mohou být i mladé ženy například po necitlivě provedeném porodu dítěte, no a u starších ročníků to bývá záležitost, spojená s hormonálními změnami,“ dodává Jana Richterová, která svému rodnému městu zůstává věrná.

JITKA HRUŠKOVÁ