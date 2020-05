„Samozřejmě mě podpořil, a to i finančně. Dali jsme to spolu dohromady, já pomáhám jemu a on na oplátku mi. Do podnikání si ale určitě nemluvíme, každý si to děláme, jak potřebujeme.“

Špitálka funguje každý den od šesti do osmnácti hodin a k ruce má Polok ještě několik brigádnic. Velkou oporou je mu samozřejmě i manželka Markéta, která pomáhá i při mateřské dovolené.