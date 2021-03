Koupit zde můžete prací prášky, aviváže, čističe všeho druhu, osvěžovače vzduchu, dámskou, pánskou i dětskou kosmetiku jako šampony, sprchové gely, mýdla či deodoranty.

Nechybí ani cukrovinky, například čokolády, bonboniéry a bonbony. Jde o výhradně dovozové zboží jednak od známých výrobců, jednak o velice dostupné a kvalitní výrobky výrobců nových, kteří své zboží na trh rovněž ve vysoké kvalitě a výhodné ceně zavádějí.

„Nejčastěji k nám zákazníci chodí pro prací prášky a pro čokolády,“ prozrazuje majitel společnosti Theuerland Patrik Malchárek.

Zákazníky má stálé, ale objevují se i ti noví. „Stávalo se, že loni, předloni, k nám přišli občané z Kravař a říkali, že vůbec nevěděli, že tady jsme. Pořád se snažíme oslovovat širokou veřejnost, ale stálých zákazníků máme opravdu hodně,“ říká. Pravidelný interval, kdy se pro zboží do zahraničí jezdí, stanoven není. Objednává se podle potřeby.

Kromě dvou kamenných prodejen a prodejního skladu, který se nachází rovněž v Kravařích, byl v roce 2010 spuštěn také internetový obchod. Na něj se teď Patrik Malchárek zaměřuje nejvíce.

„Rozšiřuji jej a vkládám do něj hodně. Loni jsem měl v plánu otevřít nový obchod, ale pak přišla pandemie, takže jsem raději hodil záchrannou brzdu a soustředím se na prodej přes internet. Současnou situaci zvládáme. Naštěstí máme sortiment, který prodávat můžeme, takže můžeme mít otevřeno. Loni na jaře to sice bylo všelijaké, ale pak se to opět vrátilo do starých kolejí. Pokud nepřijde nějaké razantní omezení, máme pořád otevřeno,“ upřesňuje.

Více informací se zájemci dozví na www.theuerland.cz, kde najdou i zmíněný internetový obchod. Prodejna v Kravařích je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 11 hodin. Prodejna v Hlučíně má provozní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Kravařský prodejní sklad je pak přístupný v úterý a čtvrtek od 9 do 16.30 hodin.