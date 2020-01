Napsat do její online poradny. To je většinou první krok, který lidé podniknou. "Místní nabírají důvěru pomaleji, asi se bojí jít přes vrata, mají ostych. Jinak provozuji na svých stránkách vasebylinkarka.cz také e-shop, takže zákazníci jsou z celé republiky," uvedla. Jak sama říká, miluje povídání s lidmi, ale stejně tak si užívá absolutní samotu v tichu. Protože je sezonní pracovník, v zimních měsících mívá více času, a tak třeba přednáší, a to nejen v Opavě. A snaží se mít i volný čas. "Přicházím na to, že je důležité i jen tak být," uzavřela Markéta Svobodová.