I když je z něho důchodce, s basketbalovým klubem stále žije. „Domluvili jsme se, že budu dál pokračovat jako vedoucí mužstva. Jak dlouho? Na to nedokážu odpovědět. Potřebuji být mezi lidmi, doma bych se unudil,“ přiznal Petr Kivorchian. „Zrovna nyní je hrozné coronavirové období. Nikam člověk nemůže, alespoň, že máme zahradu, takže jsme tam. Už se těším, až všechny ty zákazy skončí a začneme opět normálně žít,“ podotkl bývalý masér BK Opava.

Celý život „Kiviho“ se točí kolem sportu. „Mám ho rád, svůj život bych si bez něj nedokázal představit. Věnuji se mu od mládí, hrával jsem dlouho fotbal. Pak šipky, dal jsem se i na tenis,“ poznamenal Petr Kivorchian.

Závodně kopal fotbal. „Hrával jsem pravého záložníka za béčko Ostroje Opava, pak jsem šel do Brumovic, které hrály I. A třídu, v brance nám chytal Jirka Dzida, trenérem byl Eda Swiech, na tu dobu vzpomínám hodně rád, pak jsem ještě kopal za Minervu,“ říká ke své fotbalové kariéře. Je také členem Tenisového klubu na Palhanci

Šipkařská éra

Byly doby, kdy Petr Kivorchian dělal do šipkařského sportu. „Šipkařská asociace sdružovala pod sebou soutěže v okresech, jejichž vítězové poté bojovali o titul mistra republiky. Měl jsem na starosti Opavsko, objížděl jsem hospody, kde měla firma Come šipkové automaty. V době největší slávy jsme měli v okrese dvaatřicet týmů a Kabaja to dotáhl až do reprezentace. Se šipkami jsem se dokonce dostal i na turnaje do Slovinska a Rakouska,“ hovoří k šipkařské etapě svého života.

Petr Kivrochian je také vášnivým kuchařem. „Je to můj koníček, rád vařím. Mám radost, když chutná ostatním,“ řekl.

Hlavní jeho sportovní kapitolou se stal basketbal. Dokonce to dotáhl až do funkce maséra reprezentačních mládežnických výběrů.

„S bývalým šéfem Láďou Schreibrem se známe už od vojny. Spolu jsme na basket chodili, když převzal klub a tým se přestěhoval do haly, dělal jsem v ní správce. Začal jsem jako kustod a časem jsem si udělal masérský kurz,“ prozradil Petr Kivorchian své spojení s basketbalem. „Basketbal jsem si zamiloval. Poznal jsem s ním i svět a také celou řadu skvělých lidí,“ vyznal se bývalý masér.

„Byl jsem naměkko, když urvali stříbrné medaile a nám tleskala plná hala. To jsou zážitky, které vám nikdo nevezme,“ zdůraznil pyšným tónem v hlase Petr Kivorchian, který svůj volný čas rád tráví se svými třemi vnoučaty. Je také sběratelem fotografií celebrit. Jako správce haly jich potkal nespočet. „Fotografiemi jsem měl vyzdobenou masérnu. Rád vzpomínám třeba na Karla Gotta,“ zakončil povídání.