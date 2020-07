Do hokejové branky se Pelc postavil již v útlém věku. „K hokeji jsem se dostal asi v pěti letech, chytal jsem až do dorostu v Opavě, v juniorce jsem ještě byl ve Studénce, pak jsem ale kariéru ukončil. Na naši třídu nejsou moc hezké vzpomínky, nejvíc na ni asi vzpomínají Tomáš Polok a Petr Chalupa, kteří se mi dodnes smějí, že jsme byli nejhorší třída v historii Slezanu a dokázali jsme prohrát i v Rožnově,“ vykládá s úsměvem o své hokejové kariéře Petr Pelc, který je ve sportovních luzích a hájích dobře znám pod přezdívkou Krtek.

Hokejovou kariéru už sice dávno ukončil, svým brankářským uměním ale rozdává radost i nadále. Dlouhá léta je totiž Petr Pelc neotřesitelnou jedničkou fotbalového Komárova. Jeho jasným poznávacím znamením je bílá kšiltovka, kterou z hlavy sundává málokdy.

„Používám ji kvůli slunci. Je ale pravda, že kolikrát vyběhnu z branky a kšiltovka mi uletí. Alespoň občas pobavím lidi po okrese,“ směje se čtyřiatřicetiletý sportovec a dodává: „Do fotbalové branky jsem se dostal ještě v Kylešovicích, kde jsem začínal v poli, ale dal jsem za celou dobu snad dva góly. Tak mě zkusili v brance a bylo mi řečeno, že už tam mám zůstat. Nyní jsem asi už deset let v Komárově a musím říct, že jsem tady maximálně spokojený.“

Vraťme se ale zpátky k hokeji. Petr Pelc totiž už dlouhé roky hokejové zápasy řídí z pozice hlavního rozhodčího. Pravidelně pískal dorosteneckou extraligu, jeho rozhodcovský metr pocítili také Radek Faksa nebo David Pastrňák. Dnes jej můžeme vídat především na utkáních krajského přeboru.

„V patnácti už jsem věděl, že se hokejem živit nebudu, nikam daleko bych se nedostal. Jednou za mnou přišel pan Hanzlík, jestli bych nechtěl pískat. Nakonec to byl v mém věku super přivýdělek. Momentálně mám nejvyšší licenci, ale už jsem to víceméně zabalil a pískám pouze krajskou ligu a ligu juniorů. Stálo mě to spoustu času, a co si budeme povídat, vždycky potřebujete někoho, kdo by vám pomohl nahoru. Já jsem nikoho takového neměl a dneska jsem rád, že mám více času na rodinu a dceru a pískám jen kraj. Ten je mimochodem velkou školou pro začínající rozhodčí, vypracovali se z něj Roman Mrkva a Robin Šír, kteří už pískají extraligu“ vypráví Pelc.

Z jakých zápasů má uznávaný arbitr největší obavy? „Jednoznačně Krnov – Horní Benešov, to jsem vždycky věděl, že to bude peklo. Ti kluci se totiž znají z Opavy, hodně se hecují a nemají se problém spolu servat a po zápase jít spolu na pivo. Co se týče juniorů, tam to bývalo nejhorší v Karviné. Každý zápas jsem je musel snad dvacetkrát vylučovat, šílené,“ přemítá Petr Pelc, který se důkladně připravoval hlavně na dorosteneckou extraligu. „Před zápasem jsem se vždycky díval, jak kluby hrály poslední zápasy a se kterými hráči by mohl být problém,“ popisuje.

Krtek je také velkým příznivcem Slezského FC Opava a v dřívějších letech to byl především on, kdo se staral o povedené choreografie opavského kotle.

„Na střední jsem měl na to spoustu času a hodně mě to bavilo. Lidé si neuvědomují, kolik nad tím ti kluci stráví dní a hodin a někteří mají problém něco dvě minuty držet nad hlavou.“

A co říká na momentální situaci v lize, kdy se neví, co bude? „Jsem jednoznačně proti dohrání ligy. Není to kvůli tomu, že by se Opava zachránila, ale je to nefér vůči všem mužstvům, které o záchranu hrají až do srpna. O titul se dohrálo už před týdnem, bude to mít velký vliv na přípravu před příští sezonou. Věřím však, že to všechno dobře dopadne a zachráníme se,“ uzavírá Petr Pelc.