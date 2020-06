Jana Stromská zaměstnává tři osoby. A když je potřeba, může se obrátit na zkušené seniorky, které jí přijdou vypomoci. To se děje například tehdy, kdy se přibližně jednou do měsíce vaří na objednávku do určitých zařízení kolem dvou tisíc sladkých knedlíků.

A to se ve výrobně neotáčí jen stálí pracovníci nebo brigádníci. Do akce povolá Jana Stromská v případě potřeby i své dvě děti a také manžela, žokeje Marka Stromského. „Já si myslím, že manžel by strčil do kapsy i kdejakou ženskou. Ve výrobě je excelentní,“ říká s úsměvem Jana Stromská.

Zdroj: Archiv Jany Stromské