Lidé si sem mohou přijít osobně vybrat. Třeba jen pár lahví, ale jsou zde schopni zajistit i větší odběr.

Motto vinotéky zní: Život je příliš krátký na to, abychom pili špatná vína. „Chceme nabízet jen to nejlepší. Víno je mé hobby, baví mě to a mám jej ráda. Chtěli jsme přinést milovníkům vína standardní nabídku za rozumnou cenu. Obchodujeme jen s lahvovými víny, která jsou stabilizovaná v kategorii takzvaných přívlastkových vín. Tedy vína kabinetní, pozdní sběr, výběr z hroznů, z bobulí a podobně. Pokud má někdo zájem o vína speciální, například s vysokým bouquetem, s vysokou koncentrací cukru, i taková zde v limitované sérii máme,“ říká Lenka Bittnerová.

Vinotéka Lenka.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Založeno na osobním kontaktu

Vinotéka má čtyři dodavatele. Jsou jimi Waldberg Vrbovec, Tasovické vinařství, rodinné vinařství Jan Plaček a vinařství Blatel. „Nabízíme vesměs velké producenty. Ale je to dáno osobními kontakty přímo s výrobci vína. My u těch podniků známe vinohradníka, známe vinaře, máme spolu vytvořen vzájemně důvěryhodný vztah. Oni nám říkají ctnosti i nectnosti ročníku, úskalí, pozitiva, negativa. Vždy na jaře vína vybíráme, provádíme hodnocení s informacemi, které máme a říkáme si – tohle by mohlo naše zákazníky zajímat a to by jim chutnalo. V našem sklepě je stabilní teplota dvanáct stupňů, v létě maximálně patnáct, šestnáct. Máme možnost nechat u nás vína i dozrávat,“ přibližuje.

V nabídce nenajdete vína zahraniční, ale pouze ta moravská, případně česká.

A Lenka Bittnerová se zaměřuje i na jakousi osvětu. „Chceme lidem pití vína kultivovat a přinášet jim i nové informace. Snažíme se psát doporučení, k čemu se dané víno hodí. Protože snoubení vína a pokrmu není věc módní, ale běžná. Speciálně žádané jsou například vánoční sady. Nabízíme dvě až tři sady vín, to je šest lahví v krabici a přímo píšeme, které ke konkrétnímu jídlu štědrovečerního stolu patří,“ dodává majitelka vinotéky.

Lenka Bittnerová Vám vína prodá po předchozí domluvě na čísle 602 343 629 nebo prostřednictvím emailu vinotekalenka@email.cz. Více informací se dozvíte na stránce www.vinoteka-lenka.cz.