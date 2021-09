Smyslem hudební přehlídky, kterou Ivan Jekielek vymyslel a za pomoci obětavých spolupracovníků přivedl na svět, totiž není jen dělat lidem radost koncertem, živou hudbou, ale především vybrat peníze, které pak dostanou předem vybraní jedinci, tváře Rocktherapy, pro které se v tom roce peníze vybírají. Celkovou částku tvoří výtěžek ze vstupného a smluvený příspěvek kapely, které na festivalu zahrají a věnují část honoráře. Obvykle se mezi tři tváře festivalu dělí částka přesahující 100 tisíc korun.

Rockeři mají dobré srdce

Rocker a v tomto případě i promotér Jeki přiznává, že když v roce 2009 pořádal první ročník, ani náhodou ho nenapadlo, že jich bude dvanáct a snad i další přibudou.

„A jak to celé vzniklo? Se ženou jsme si s naší dcerou prošli podobným utrpením, jako lidé, kterým se snažíme pomáhat, takže víme, jaké to je. Proto jsem chtěl ukázat, že rockeři mají dobré srdce a dokážou pomoci potřebným,“ vzpomíná Ivan Jekielek.

Při přípravách každého ročníku za tu dobu vyslechl desítky lidských příběhů. Zpravidla smutných. „Ty příběhy jsou obvykle velmi silné, ale už si je všechny přesně nevybavím, ale slzy byly mnohokrát. Když vybíráme námi vytipované tváře festivalu, a ty lidi oslovíme, ne vždy jsou ochotni do toho jít. Není to vůbec jednoduché, lidé většinou nechtějí veřejně sdílet své utrpení. Řada z nich naši nabídku odmítla,“ sdílí své zkušenosti.

Benefiční hudební přehlídka Rocktherapy se každopádně za roky své existence stala respektovanou akcí, za kterou stojí stovky hodin příprav, organizování, telefonátů a zařizování. To samozřejmě jeden člověk nezvládne a na přípravě Rocktherapy se každoročně podílí tým lidí z orlovského domu kultury a podporuje ji také město.

V minulosti organizátoři Rocktherapy pomáhali lidem v celém okrese, v posledních letech už pomoc směřují výhradně do Orlové.

„Samozřejmě jsem zvažoval, zda ten záběr nezvětšit a rozšířit naši působnost dále, ale ne. Rocktherapy patřilo a bude patřit Orlové a Orlovákům. Ti mě vždy podporovali a hnali kupředu,“ přiznává Jeki, v hudební branži známý jako kapelník orlovské rockové skupiny Ahard, která si na Rocktherapy také každý rok zahraje.

Orlovský srdcař propadl hře v šipky

Vyučený strojař pochází z Havířova, ale v Orlové žije už více než čtvrtstoletí. „Orlová je pro mě už „srdeční“ záležitost a určitě bych neměnil,“ nezapomene zdůraznit. Vedle hudby rád cvičí a běhá. A jako snad každý muzikant si nenechá ujít příležitost zají s přáteli na pivo. „A taky jsem poslední dobou propadl šipkám, úplně mě „sežraly“, ty začínám hrát i závodně. No, i když u mě slovo závodně je hodně nadnesené,“ dodává Jeki s úsměvem.

Když se ho zeptám, co mu jako organizátorovi respektované benefiční akce kazí náladu a bere chuť do práce, dlouho se nerozmýšlí: „V současné době jsou to protipandemická opatření, ale s tím bojují všichni pořadatelé a organizátoři. Všeobecně ale „finanční nenažranost“ některých kapel, které oslovujeme, a pak také odliv sponzorů. Ale to je dáno současnou situací. Nejsem zvyklý si stěžovat, že něco nejde, každý ročník je výzva a já mám výzvy rád. Takže už připravujeme ročník příští a věříme, že se vydaří,“ říká odhodlaně Ivan Jekielek.