Při přechodu do „dospělých“ kategorií nastalo těžké rozhodování. Hokej, nebo fotbal? Tomáš Rousek zvolil hokejku a brusle. „V šestnácti jsem se dostal do áčka a chtěl jsem dokázat, že na to mám. Tehdy jsem v kanoistice neviděl budoucnost, dneska už to tak není a dá se tím docela hezky živit, před pár lety to jisté nebylo. Hokej pro mě byl jasnou volbou a je tomu tak dodneška,“ přiznává hokejista, který v Opavě nosí na zádech dvanáctku.

Zdroj: Deník / VLP Externista