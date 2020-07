"Tehdy ženský fotbal v Těšíně nebyl. Ale s pomocí otce oné kamarádky se nám podařilo ženský fotbal do města přivést a pak už nebyl problém sestavit tým, protože s holkama s podobnou vášní se přímo ´roztrhl pytel," vzpomíná bývalá hráčka Vítkovic, dnes fotbalová trenérka Monika Kosťová.

Zdraví jí už dnes aktivní kariéru nedovolí, ale příležitostně si prý ráda kdykoli zahraje. "Žensky fotbal není omezený věkem. Řekla bych, že nejčastějším důvodem pro konec aktivní kariéry je zdravotní omezeni, takže proto já už bohužel aktivně hrát nemůžu. V týmu ale máme hráčku, které je 39 let a hraje skvěle. Já ale nemůžu dovolit, aby mé zdravotní omezení jakýmkoliv způsobem omezovalo výkon týmu," říká šestatřicetiletá žena z Karviné, jejíž hlavní náplní u těšínského fotbalu je dnes trenérská práce. Na starost má juniorky.

"Zájem je velký, holek se hlásí dost, protože je láká fotbal zkusit. Nedivím se, fotbal je dokonalý sport. Kdo by se chtěl přesvědčit, má šanci. Spustili jsme nábor juniorek, který se koná každé úterý a čtvrtek od půl třetí odpoledne na hřišti na Frýdecké na umělé trávě ve Svibici. Rádi uvítáme nové zájemkyně o fotbal," říká Monika Kosťová.

Jsem hrozný kritik

Co jí na fotbale baví? "To by bylo na celou knihu. Fotbal je úchvatná hra. Je silná, jak psychicky, tak fyzicky. Postupně zvyšujete své fyzické schopnosti a ta radost, když váš tým vyhraje, je nepopsatelná. Je to něco nepopsatelného. Všechno to jde od srdce," básní Monika, která fotbal sleduje i v televizi.

"Jsem hrozný kritik, ale je pravda, ze člověk se mnohdy pozorováním i dost věcí naučí," dodává. Jaká by podle ní měla být ideální fotbalistka? "To je těžká otázka. Na postavě tak úplně nezáleží, fotbal je hodně o běhání, takže pokud mi toto problém nedělá, je asi celkem jedno, jestli mám pár kilo navíc, jsem malá, či naopak vysoká. Hlavní vlastností u hráčky, bych řekla, že je smysl pro tým. Je to týmová hra a nejdůležitější je si uvědomit, že nehraju sama pro sebe a sama za sebe, ale že jsem závislá a je na mě závislých dalších 10 spoluhráčů. Pokud mluvíme o povaze, neměla by bát hráčka urážlivá. Ideální fotbalistku ale popsat nedokážu," krčí rameny fotbalistka Monika.

Protože mezi muži je fotbal je rozšířenější, mohou fotbalistky chodit pro rady za kluky. Ti těšínští prý kolegyním v trenýrkách a se štulpnami fandí. "Ohlas na ženský fotbal je u nás víc než pozitivní. Část kluků chodí sledovat naše zápasy a nevypadá to, že by se při tom nudili. Samozřejmě, že nám kluci radí, ale je to spíše takové kamarádské povídání. Trénovat spolu nechodíme, ale občas si zahrajeme. Je to jiné než ženský fotbal, a my tak získáme nové zkušenosti," prozradila Monika.

Sama prý žádný fotbalový vzor nemá. "Vždy jsem se snažila být vzorem sama sobě. Vydávat ze sebe nejvíc a neustále se zlepšovat a být přínosem pro svůj tým," dodává.

Zdroj: archiv M. Kosťové