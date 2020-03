Co se techniky malby týká, vyzkoušel už různé, avšak nyní používá suchou pastel, kterou roztírá prsty. „Dávám tak do malby jakousi svou vnitřnost. Každý daný výjev musím cítit, abych jej mohl ztvárnit tak, že jsem tam skutečně byl a přenesl jej na obraz. Kromě toho, olej stále pracuje. Za deset, patnáct let se na něm tím, že je ředěn, objeví prasklinky. Zatímco pastel, ta bude i za třicet let pořád stejná,“ přibližuje umělec, rodák z Dolní Lutyně.