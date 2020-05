Squashi se aktivně věnuje již dvacet let. „Squash je hodně komplexní hra, ve které člověk musí být hodně fit, ale zároveň má i stránku technickou a taktickou, na kterých je potřeba důkladně pracovat. Někteří hráči ho přirovnávají ke hře šachu, i když já šachy neumím,“ odpovídá s tím, že squash je zajímavý, protože během hry musí reagovat na to, co udělá soupeř a podle toho je nutné neustále během zápasu přizpůsobovat svou taktiku.