Vyzkoušela si jak se na horké plotýnce stáčí Hořické trubičky, jak se šlape tvaroh na výrobu Olomouckých tvarůžků i jak je těžký je bořetický kroj, co si děvčata oblékají na hody. Ochutnala levandulovou klobásu mezi lány kvetoucí levandule i vřídelní kávu s výhledem na kolonádu.

Spolupráce s Deníkem

Deník objevil Michaelu Bugrisovou v roce 2016, když se jako nízkonákladová cestovatelka improvizovaně toulala Asií a na internetu vtipně prezentovala své gastronomické zážitky z Malajsie, Singapuru, Kambodži nebo Vietnamu. Přijala nabídku stát se dopisovatelkou Deníku - VÍCE ZDE.

Od té doby Michaela Bugrisová procestovala spoustu dalších zemí a stala známou foodblogerkou. V České republice začala objevovat místní speciality ve spolupráci s Českými drahami.

Je fascinující, že Michaela Bugrisová cestuje sama a kdekoliv si během chvilky najde přátele, kteří ji zasvětí do lokální gastronomie i kultury. Stačí úsměv při náhodném setkání s místními, a už se její články zase hemží silnými příběhy, vtipem, postřehy a chuťovými zážitky.

Pět věcí, které musíte ochutnat

O svých železničních toulkách po vlasti napsala knihu S chutí po Česku, která se tento týden dostala k prvním čtenářům.

„Spolupráce s Českými drahami se vyvíjí skvěle. Jsou generálním partnerem knihy. V Moravskoslezském kraji jsem se zaměřila na rodný Krnov, přilehlé Úvalno a téměř zapomenuté Osoblažsko. V těchto lokalitách jsem vytipovala pět věcí, které musíte ochutnat. Pravé řecké frappé od Jany Petropulosové. Řemeslnou čokoládu inspirovanou starou aztéckou recepturou. Legendární gyros v pita chlebu od Jorgose. Nachmelenou opici z pojízdného Pivního vagónu. Pampeliškové cappuccino a lokální kořeněná jídla od Báry z Majoránku,“ prozradila Michaela Bugrisová své nejvýznamnější gastronomické objevy na Krnovsku.

Pět zážitků z Krnovska

Kromě jídla obsahuje kniha také nejsilnější cestovatelské zážitky. Na Krnovsku je to atmosféra Sudet a řecká kultura, jízda v parní lokomotivě po Osoblažské úzkokolejce a úvalenská plovárna na kopci pod rozhlednou s unikátním výhledem do krajiny.

Při návštěvě Úvalna samozřejmě nesmíte zapomenout ani na zrcadlové bludiště.

Příběhy lidí

Kromě tipů na gastronomické speciality Michaela zmiňuje také příběhy lidí, kteří za nimi stojí. Většinou se jedná o malé rodinné podniky, kde láska k řemeslu a nadšení přerostly ve fungující projekt. Všechny můžete také vy na svém výletě navštívit.

„Ačkoliv jsem v Krnově vyrostla, tak je tam stále co nového objevovat. Doufám, že se mi povedlo své rodné město ukázat v co nejlepším světle. U všech, které v knize zmiňuji, mohu potvrdit, že spojují kvalitu, využívání lokálních surovin, nápaditost, poctivost, i to srdce, které do činnosti dávají. Proto si podporu nás všech zaslouží. Osobní setkání s těmi lidmi bylo nesmírně inspirující,“ vypráví Michaela.

Představuje příběhy lidí, kteří umí vyrábět čokoládu z prvotřídních surovin mezi vinicemi na jižní Moravě, naklepat řízek velký jako sloní ucho speciální palicí, podávat ve vlakovém vagónu občerstvení z lokálních surovin kořeněné vlastní bylinkovou směsí, nebo obnovit dávno zapomenutou tradici pečení Loketských perníčků.

Železnice a nádraží

Kniha S Chutí po Česku zachytila okamžik, kdy se z baťůžkářky improvizující na cestě kolem světa stává železniční cestovatelka v síti Českých drah. Poznávání lokalit vždy začíná místní vlakovou stanicí, odkud vyráží zkoumávat krásy a chutě “po svých”. “Kdysi jsem pro kamarády organizovala poznávací výlety, kde program začínal už nasednutím do vlaku. Výlety jsme téměř vždy zakončili návštěvou místních pivovarů. Po vzoru těchto úspěšných akcí jsem se rozhodla podobně koncipovat celou knihu,” uzavírá Michaela Bugrisová.

O AUTORCE:

Michaela Bugrisová je reportérka, gurmánka a cestovatelka. V roce 2015 opustila kancelářskou židli a odjela na půl roku cestovat po Asii s malým batohem a nízkým rozpočtem. Redakční činnosti se začala naplno věnovat pro magazín Českých drah - ČD pro vás, kde měla svou vlastní gastronomickou rubriku “Místní mňamky”. Léto 2017 prožila na Sicílii, kde se učila italský jazyk, vařila lokální jídla a seznamovala se se zdejšími stravovacími návyky. Příští rok vyrazila na gurmánskou cestu kolem světa poznávat pestré chutě kulturně velmi odlišných zemí. Vyzkoušela si zaměstnání v italské restauraci v Praze a momentálně ji najdete ve vyhlášené zmrzlinárně Créme de la Créme v Dejvicích. Je autorkou cestovatelského blogu BackPackLady a knihy S chutí po Česku.