Při vstupu dovnitř vás nejdříve pohltí krásná vůně, posléze na vás dýchne harmonie ze zapálených svící a nakonec vás přivítají usměvaví manželé Jitka a Vladislav Brewczyńští. Nacházíme se v Bolaticích-Borové, kde je umístěna jejich dílna. V podnikání se zaměřují na výrobu designových svící a výrobků z parafínu. „My jsme chtěli mít především firmu spolu. Můj muž chodil do normálního zaměstnání, já jsem podnikatelka od roku 1999. Ale vždy to byla jiná branže, ačkoli se to týkalo přírodních věcí. Svíčky mi vždy imponovaly a s manželem jsme hledali něco, co by nás spojilo dohromady. Pak jsem na internetu jednoho dne našla Garyho Simmonse, celosvětově uznávaného specialistu na výrobky z parafínu. Pro manžela bylo nesmírně důležité, že tam je ten mužský vzor,“ popisuje Jitka Brewczyńska úplné začátky jejich společného podnikání.