Nebyl bych tak skeptický jako komentátoři zápasu, se Slováky jsme odehráli dobré utkání. Ano, bylo více otevřené než běžně, na druhou stranu Češi opět prokázali sebevědomí. Ukázalo se, že když nejsme pod tlakem, dokážeme hrát pěkný, otevřený hokej.

Bývalý reprezentační hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana (1998) a trojnásobný mistr světa Roman Čechmánek. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Věřím, že maxima jsme ještě nedosáhli. Výkonnost stoupá, současně máme stále co zlepšovat. Je super, že se kluci dostávají do formy a věřím, že na rozdíl od posledních let čtvrtfinále nebude naše konečná! Současný výběr na to má!