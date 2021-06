Jako český národ jsme takoví, že hned kritizujeme. A je to obrovská škoda, protože zajíci se počítají až po honu. Pořád věřím, že kluci udělají úspěch, a potom je zase všichni budou plácat po ramenou, jak hráli skvěle. Sám za sebe říkám, že ten mančaft má sílu a i s ohledem na to, jaké soupisky mají ostatní týmy, si myslím, že úspěch můžeme udělat.

Kritických situací bylo spoustu

Když to tak vezmu, tak situací, kdy se muselo vyhrát, jinak by se do čtvrtfinále nepostoupilo, bylo v minulosti spoustu. Nikdo se k tomu ale už moc nevrací. Proto říkám, že bych si ještě počkal na to, kam dojdeme, jak turnaj skončí, a až potom bych dělal závěry. Určitě je lepší hrát dobře na konci, než hrát výborně na začátku, a pak vyhořet.

Vybavuju si, že když jsem byl na mistrovství v roce 2013, byli jsme v podobné situaci. Hráli jsme zrovna proti Dánsku, taky to bylo až na nájezdy. Start turnaje se nám nepovedl, a kdybychom nájezdy nevyhráli, čtvrtfinále by se nám vzdálilo.

Hodně se mluví o Filipu Pešánovi, o tom, jak se projevuje. Můžu říct, že já mám rád třeba i emotivnější hráče, když to na střídačce žije. Ale vůbec nevíme, jak jsou ti kluci domluvení. Na lidi to působí divně, ale Filip Pešán možná hráčům řekl, že na střídačce bude ledově klidný. Za tím je tolik interních věcí, že je opravdu těžké to hodnotit.

Každý je, jaký je. Vím, že Peťa Hubáček góly taky moc neslavil, přitom vnitřně to hodně prožíval. Vůbec bych to neviděl nějak negativně.

Odvolaný gól? chyba, že to není u nás

Ještě se vrátím k odvolanému gólu Dominika Kubalíka v prodloužení. Podle mě je obrovská chyba, že s technikou, jaká dnes ve světě figuruje, to ještě není v naší lize. Já bych se k tomu určitě přikláněl. Hraje se ve velké rychlosti, rozhodčí to může přehlédnout. Kdyby video nebylo, proti Dánsku by rozhodl gól, který regulérně platit neměl.

Zbyněk Irgl, bývalý reprezentační útočník