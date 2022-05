„Nedokážu říct, jestli se projevila nervozita. Týden jsme nehráli… To ale není výmluva,“ zdůraznil kapitán Roman Červenka, který zapsal tři gólové asistence.

Rozháraná hra se ale postupem času zklidnila. „Po přestávce už jsme vypadali uvolněněji a začali jsme hrát svoji hru. Líbilo se mi, jak jsme zvládli druhou a třetí třetinu. To je způsob, jakým chceme hrát. Výsledek se mi zamlouvá,“ pousmál se Jalonen.

Vlažný rozjezd, pak pohodová výhra. Češi na úvod MS porazili Británii

V kabině se po úspěšné premiéře žádný proslov nekonal. „Jen jsem klukům pogratuloval. Mám zásadu, že po utkání na hráče moc nemluvím. Nechci jim kazit ten pocit vítězství.“

České mužstvo nakonec bralo pohodovou výhru, kterou podpořil bezchybným výkonem debutující gólman Lukáš Dostál. „Musím ocenit jeho výkon, odvedl dobrou práci a dal nám šanci vyhrát zápas,“ chválil kouč.

„Byl to můj první reprezentační zápas a hned start na mistrovství světa, takže je to splněný klukovský sen. Moc si toho vážím. Užil jsem si to,“ zářil Dostál. „Kluci hráli parádně, hodně mi pomohli. Bylo to super. Výhra je důležitá. Jsme za ten start moc rádi.“

Útočné hvězdy z NHL zastínili borci z extraligy, kteří řídili českou ofenzivu a postarali se o všechny góly. Dvakrát se prosadil Matěj Blümel, jednou Jakub Flek. Poprvé na světovém turnaji se trefili Jiří Černoch a David Jiříček. „Mladí kluci jako Jiříček a Blümel si tenhle den budou pamatovat celý život,“ poznamenal Jalonen. „Dva góly zařídila čtvrtá lajny, to je vždycky dobře.“

Ať si Rusové hrají doma, říká Marek Sýkora. Náš hokej potřebuje medailový úspěch

Hned v neděli přijde na řadu soupeř o poznání těžšího kalibru. V souboji medailových aspirantů si to Češi rozdají se Švédy, kteří v prvním duelu udolali Rakousko 3:1. „Ještě jsem neměl čas přemýšlet o Švédech, soustředil jsem se na nás. Ani jsem ten zápas neviděl. Určitě to bude jiné utkání, bude to víc o defenzivě,“ měl jasno Jelonen.

V brance by se měla objevit očekávaná jednička Karel Vejmelka. „Na úvodní dva zápasy máme určitý plán,“ potvrdil finský kouč.