"Ke Kanadě netřeba nic moc říkat, každý ji zná. Mají dobré hráče, a když potřebují vyhrát, začnou hrát ještě o to lépe. Hrají rychlý hokej. Takový je jejich systém hry. Ale my se musíme zase soustředit na ten svůj. Dostat z našeho týmu to nejlepší. Myslím, že to bude skvělý den pro hokej," řekl trenér Jalonen, jenž vyhlásil zlato jako cíl ihned po březnovém nástupu do funkce.

Finsko, semifinále s Kanadou... Stříbrná parta kolem Pastrňáka zažívá déjà vu

Český tým bude opět spoléhat na první lajnu s Krejčím, Pastrňákem a Červenkou, kteří obstarávají góly. Ostatní se střelecky trápí. "Nemůžu kritizovat hráče, že nedají gól. Tohle je týmový sport a počítám jen výhry," řekl Jalonen.

"Kanaďané mají dobrý a zkušený tým a v něm pár individualit, které skvěle hrají v NHL. Že to otočili proti Švédsku, hovoří za vše. Že se nevzdávají a bojují až do konce. Ale to my taky. Hrozně se na to těšíme. Bude to skvělý zápas, zápas o všechno. Nějakým způsobem se tým připravuje celou základní skupinu právě na tyhle boje. A je to vždycky o jednom zápase, někdy je to i o štěstí. Myslím, že oba týmy jsou v semifinále zaslouženě," prohlásil obránce Michal Kempný.

Čeští hokejisté posledních šest semifinále na velkých akcích prohráli. Od šampionátu v Bratislavě v roce 2011 nezvládli boj o finále pětkrát na MS a jednou na olympiádě.

Příběh z dnešního dobrovolného tréninku na pokračování ? pic.twitter.com/SOkhJWjYZZ — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 27, 2022

"To je minulost. Co bylo, to bylo. Není potřeba nad tím přemýšlet. Sám jsem u některých porážek byl, ale už na to nemyslím. V kabině máme motto, že bychom měli žít přítomností. Proto se upínáme k sobotě a každý dělá maximum, aby se na to dobře nachystal. Jsme rádi, do jaké jsme se teď dostali pozice. A do semifinále určitě půjdeme naplno, jak to bylo doteď," řekl obránce Michal Jordán.

Dnes měl tým jen dobrovolný trénink. Kdo z hráčů chtěl, mohl na led, někteří dali přednost posilovně. "Je to pro nás takový udržovací den, kluci jdou také na masáže či fyzioterapii. Musíme načerpat fyzickou i psychickou sílu a doplnit energii," uvedl Jalonen.

Zatímco český tým se chopil ve čtvrtečním čtvrtfinále proti Německu (4:1) taktovky hned v úvodu, Kanaďané předvedli proti Švédům fantastický obrat. Po dvou třetinách prohrávali 0:3, ještě dvě minuty před koncem 1:3, ale nakonec o jejich výhře 4:3 a postupu rozhodl po 43 sekundách prodloužení Drake Batherson. "Taková je cesta Kanady. Nikdy se nevzdávat. Vídáme to tak už mnoho let. Nikdy se nevzdáváme a držíme se své hry," prohlásil Batherson.

První lajna si sedla, to při skladbě hvězd nemusí být pravidlem, říká Venera

Trenér Jalonen zápas Kanady se Švédy ze záznamu neviděl a ani neplánoval se k němu vracet. "Nebudu se dívat. Už od dnešního rána sbíráme informace o Kanadě, můj kamarád ji v Helsinkách sledoval, stejně jako Německo. Máme videotrenéry, statistiky… Večer si dáme všechny tyhle střípky dohromady a ráno vše předáme jako jeden celek hráčům," nastínil Jalonen.

S Kanaďany se reprezentace utkala naposledy před třemi lety v Bratislavě, kdy také hrála naposledy semifinále. Zámořský tým zvítězil jasně 5:1. Na ledě u toho tehdy byli ze současného týmu obránce Filip Hronek a útočníci Hynek Zohorna s Jakubem Vránou.