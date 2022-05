Nabuzenost na českých hokejistech odčinit porážku s Rakušany byla vidět od první sekundy, svěřenci Kariho Jalonena přidali i ve hře do těla. Přesvědčit se o tom mohl obránce Lotyšů Kristians Rubins, který po nárazu Matěje Stránského skončil na střídačce české reprezentace.

Matej Stransky throws a huge hit on Kristians Rubins, who flies into the Czechia bench.