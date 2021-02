Motivace dne: Vhodný cíl

Když si stanovujete při učení cizího jazyka vaše malé cíle, mělo by to být něco pro vás blízké, vám užitečné, pro vás uplatnitelné a dobré. Učíte-li se s lektorem, je dobré mu to říct.

Výuka s lektorem | Foto: Shutterstock

Nemusíte tedy ztrácet čas povídáním o autech, která vás nezajímají, nebo o filmech, na které se vůbec nedíváte, i když to většina lidí má přeci ráda. Vás třeba zajímá zdravá výživa nebo cyklovýlety zajímavou krajinou. Hledejte si zajímavosti na webu, zajímejte se o vaše téma.

