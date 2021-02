Platí to například v situaci, která se odehrála v hotelu mezi hostem Angličanem a angličtiny neznalým recepčním.

A tedy:

Zvoní telefon na hotelové recepci, recepční ho zvedne, načež se ozve: „Tů růůms tu rům tů tů tů“.

A recepční na to? „Tramtaradá, ty troubo.“ A položí.

Host reakci nechápal. Pochopitelně. Proč?

Řekl totiž: „Two rums to room two two two."

Tedy požádal o dva rumy na pokoj 222.