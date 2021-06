Jakým způsobem bude nadále fungovat Slezské divadlo v Opavě? Tuto otázku si kladou milovníci tohoto kulturního stánku už nějaký ten pátek. A už nějaký ten pátek se rovněž hovoří o tom, že město, které divadlo zřizuje, nemůže dlouhodobě jeho provoz táhnout samo.

Jako jediné okresní město v České republice má slezská metropole dvousouborové divadlo – činohru a operu. Právě nad operou se začala stahovat mračna a dokonce se objevily i zprávy o tom, že bude zrušena. Magistrát si v minulých měsících nechal udělat analýzu. Výsledkem bylo hned několik změn. Opera zůstane zachována a zároveň se ale musí zvýšit podíl vícezdrojového financování. Provoz opavského divadla stojí ročně přes 110 milionů korun, z toho kolem 90 milionů platí město.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci to ale nelze dělat donekonečna. Stále se tak hledají cesty, jak ze začarovaného kruhu ven. Loni v březnu ministr kultury Lubomír Zaorálek slíbil, že mu na udržení dvousouborové scény záleží a že pro ni sežene peníze, což se také stalo. Ze zmíněného resortu přišlo do divadla dvacet milionů. Rovněž krajský úřad přislíbil, že bude hledat možnosti finanční podpory. Nevzdává se ani náměstek primátora Petr Orieščík, do jehož gesce opavská kultura spadá.

Jednání o pravidelném přísunu peněz z ministerstva i kraje pořád probíhají. A musí bezpodmínečně probíhat i nadále. Protože rozpočet magistrátu zkrátka není nafukovací a divadlo si z něj „bere“ ročně více než sedm procent. Dokud se nenajde společná řeč, zůstane osud Slezského divadla pořád nejistý.