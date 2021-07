Vodácká sezona je v plném proudu. Letní počasí každoročně přiláká ke sjíždění řek řady lidí, někteří jsou zkušenější, jiní méně. Smrtelné nebezpečí ale jak pro posádky lodí, tak i pro koupající se osoby číhá zejména na jezech.

I proto už před několika lety vytipovalo Povodí Odry ve spolupráci s moravskoslezskými hasiči rizikové splavy, aktuálně jich je patnáct. A právě na těchto místech došlo k instalaci prvků, které případným tonoucím se osobám mohou zachránit život. Kromě toho přibyly i nerezové skoby, ty zase poslouží při záchranné operaci hasičům.

Jenže když dojde na lámání chleba, tak házecí podkovy, kruhy či lana svému účelu někdy posloužit nemohou. Důvod? Žádná totiž u nebezpečných splavů nejsou, protože je stále někdo krade. A když už nezmizí, tak je vandalové alespoň poničí. Povodí se snaží vybavení doplňovat, ale je to takřka boj s větrnými mlýny. Bezohlední zloději si pravděpodobně neuvědomují, že když pomůcky odnesou, přispívají de facto k tomu, že se topícího člověka nepodaří zachránit.

Jeden příklad za všechny. Mnozí mají v paměti událost z letošního dubna, kdy se ve splavu ve Frýdlantu nad Ostravicí utopili tři mladíci. I zde je stojan se záchrannými pomůckami. Tehdy byl bohužel prázdný.

Povodí chce stojany doplnit záchranným boxem, v němž by měly být pomůcky lépe chráněny. To je bezesporu správný krok. Ale možná by stálo za to vyzkoušet například i fotopasti, protože tady jde o lidské životy. A osoby, kterým je to nejspíše jedno a lana a plováky kradou, si zaslouží potrestat. Minimálně tučnou pokutou, možná neuškodí ani menší pobyt ve vězení. Je jasné, že v tuto chvíli se krádeže objasnit nedaří, protože vypátrat jejich pachatele je utopie. Fotopasti by mohly být dobrým pomocníkem.