Nový bazén, o kterém se ve slezské metropoli hovoří už více než deset let, má vyrůst v Městských sadech u tamní víceúčelové haly. Ten stávající na Zámeckém okruhu už technicky nevyhovuje a je jen otázkou času, kdy se bude muset definitivně zavřít.

Realizaci plovárny odsouhlasilo už minulé vedení města a v připravovaných investicích si jej ponechala i garnitura současná. Na projektu pracuje speciální odborná skupina složená ze zástupců koalice i opozice.

Finanční strop byl stanoven na 350 milionů korun. Novinkou je, že na obzoru se nyní objevila možnost získání dotace z Ministerstva životního prostředí, konkrétně z operačního programu na pasivní technologie, protože aquapark by byl takzvanou pasivní stavbou. Splňoval by přísná kritéria provozních energetických úspor. Jednání s dotyčnými orgány již probíhají.

Aby na dotaci město dosáhlo, projekt se upravil a aktuálně je na ceně 400 milionů korun. Pokud by se ale poté dotace odečetla, budou se náklady pohybovat pod zastupitelstvem schválenou hranicí 350 milionů. Finanční spoluúčast je každopádně cestou správným směrem. Magistrát by rozhodně měl dotací využít, protože pokud by stavbu realizoval celou ze své kasy, znamenalo by to obrovské náklady.