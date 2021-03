Předchozí vedení města Opavany navnadilo na to, že v atraktivní lokalitě na svaté Anně vyroste nová zahrádkářská kolonie.

Lidé už se hlásili, natěšeně vyplňovali dotazníky a čekali, co se bude dít dál. Přišly volby a s nimi na Hlásce zasedla garnitura nová. Při bližším prozkoumání vize nové osady se však zjistilo, že vůbec není zpracovaná studie daného místa. Radnice projekt ze stolu smést nechtěla, proto se začalo zjišťovat, jestli je na svaté Anně dostatek podzemní vody. A ukázalo se, že není.

Magistrát tak začal operovat s novým scénářem, kterému se původně chtěl vyhnout, a to přivést vodu do budoucí kolonie vodovodním řadem, což se ale projeví na vyšší ceně za metr čtvereční. Konkrétně by se měla pohybovat kolem pěti set korun. Najít jiné vhodné místo pro založení osady totiž ve městě není jednoduché.

V současné době tedy radnice zjišťuje předběžný zájem Opavanů o zahrádky. Pokud by se ukázalo, že je stejně jako před několika lety obrovský, pustí se do stavby. To je krok správným směrem. Byť by někteří mohli narážet na to, že způsob přívodu vody je značně neekologický, jiná možnost není, podzemní zásoby zkrátka nikdo mávnutím ruky nevyčaruje. Zahrádky by tedy na svaté Anně město vybudovat mělo, a to i navzdory výše zmíněnému. Spokojeni budou všichni. Radnice i zahrádkáři.