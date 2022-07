Jednorázové kelímky na pivo, jedna z „hvězd“ čtvrtečního programu, studiová raperka Princess Nokia, která podala výkon, jimž by si s mikrofonem a kloboukem na drobné u hlavního nádraží nevydělala ani na jízdenku do Vratimova, dlouhé fronty, mizerné ozvučení hlavního pódia, málo tramvají na cestu domů, nepořádek, vedro, déšť…

Lidé nejen na sociálních sítích si najdou vždy něco, na co se dá stěžovat. Ale v případě festivalu Colours of Ostrava je to jedno. Jde o úplně něco jiného.

Po dvou letech s rouškami na tvářích, různých omezeních a zprávách o úmrtích je obrovskou úlevou vrátit se do víceméně „normálních“ časů, které už si mnozí po měsících s koronavirem ani pomalu nedokázali představit. Pobavit se s přáteli, dát si pivo, užít si koncerty. A snést bez remcání trochu nepohodlí, které prostě musí akce s desítkami tisíc lidí na malé ploše přinést. Radost a zábava v unikátním areálu Dolní oblasti Vítkovic naštěstí naprosto převažují.

Drobný stín koronavirové hrozby se ale pomalu začíná znovu vracet. Epidemiologové už zmiňují nástup letní vlny, kdoví, co přijde na podzim. Snad už se to nedotkne dalších letních festivalových sezon.

Vypnout na pár dní od všedních starostí se hodí vždycky…