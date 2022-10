Život v polském příhraničí a jeho blízkosti přináší ovoce. Češi míří do Polska za levnými nákupy, Poláci zase k nám za zábavou.

Své o tom ví nejen provozovatelé místních atrakcí jako je zoologická zahrada či Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic, ale i restauratéři. Naštěstí i v těžkých časech Poláci nezapomínají na zábavu a tak drží naše podnikatele nad hladinou ve chvílích, kdy toho mnoha Čechům v peněženkách na radovánky nezbývá. A bohužel to také přináší kontrast v tom, jak se polská vláda na rozdíl od té české, snaží ve své zemi pomáhat.

Zapraszamy do atrakcji i restauracji! Poláci zachraňují ostravskou ekonomiku

Opravdu na toto zjištění stačí vyrazit třeba do Biedronky či na polské benzinové pumpy. Rozdíly v cenách jsou tak markantní, že se pomalu zvyšuje i vzdálenost, z jaké se vyplatí do Polska jet. A tak si vlastně vzájemně v příhraničí pomáháme. Polští podnikatelé vydělají na rostoucích tržbách a čeští provozovatelé atrakcí a restaurací jim to mohou oplatit zábavou. A vydělají taky.