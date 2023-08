Aleš Uher. | Foto: Jiří Zerzoň

Život není peříčko, musí si smutně říkat občané Hlučína v městské části Malánky. Shoda nešťastných okolností jim přímo před domy přivedla stovky aut denně mířících z Ostravy na Prajzkou a naopak.

Hlavní tah se opravuje, což je pozitivní zpráva, kterou všichni občané ze Slezska vítají. Hledat správné řešení pro všechny je složité, někudy objížďka vést prostě musí. V tomto konkrétním případě doslova trpí občané Malánek, byť tudy oficiální objížďka vůbec nevede.

Průběh celé akce, kdy se na klidné úzké cestě, kde dosud projelo auto párkrát za hodinu, motají vozy a občas i náklaďáky s návěsy, je k místním lidem drastický. A jednoznačně za hranou!

Lidé si stěžují, že ačkoli radnice místní na nastálou situaci dopředu upozornila, situaci podcenila a měla ji řešit jinak. Starosta Hlučína Pavel Paschek zase obyvatele Malánek viní z toho, že to byli právě oni, kdo se nebyli schopni dohodnout, odkud kam by měla vést jednosměrka. A ta by ke zklidnění dopravního pekla pomohla.

Celý problém se tak dostal do roviny, kde nikdy být neměl. A rozhodně nejde o nemilé nedorozumění. V Hlučíně totiž zastupitelé tak nějak zapomněli, že právě kvůli těmto situacím a problémům si je v čele se starostou občané z vlastních daní platí. A tak nějak logicky očekávají, že v krizových situacích za nimi budou stát.

Ono už nejde jen o brblání, které se týká dočasné ztráty pohodlí lidí v padesáti domcích. Základní lidskou obavou je ale strach o zdraví, případně o život. A po několikametrové ulici nejezdí jen auta. Je to jediná možnost, jak se dostat třeba od autobusové zastávky ke svému domku. A tady je největší hřích hlučínské radnice. Nechala ve štychu svoje lidi, dokonce se zdá, že jejich strach zlehčuje. Takový hřích se neodpouští. A to nejen na Prajzské, kde se do kostela chodí víc než jinde.

