Kdo mohl šest let zpátky v tehdy Zdeňkem Bakalou vlastněném podniku OKD tušit, jak vyletí ceny uhlí během posledního roku.

Tehdy firmu položily dluhy a strmě padající hodnota černého zlata. Které se v současných časech černým zlatem téměř doslova stalo.

Obnoví se těžba na uzavřených dolech? Odpověď zatím znají jen státní úředníci

OKD šlo v roce 2016 do úpadku. Postupně se utlumovala těžba, zavíraly doly a nakonec převzal skomírající firmu stát. Když Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, karty se zcela obrátily. A tak poslední doly na Karvinsku hned tak konec těžby nečeká, naopak se stále posunují termíny. Nejdříve se mělo končit v roce 2023, posouvat se bude nakonec ještě asi do roku 2025 a nedivil bych se, pokud se situace na Ukrajině a hlavně v Rusku dramaticky nezmění, že ani to nemusí být konečný termín.

Vedení Moravskoslezského krajského úřadu má ústy náměstka hejtmana Jakuba Unucky stále ve strategickém plánu přechod všech tepláren v kraji na plynové vytápění od roku 2028. Možná trochu překvapivě se i nyní těchto plánů drží. Byl bych opatrnější. Vždyť na plynovou zelenou politiku Bruselu a hlavně Německa nyní dojíždí celá Evropa.

Těžba uhlí má pokračovat. Horníci ale plánovali důchody, vadí jim nejistota

Zaplať pánbůh za uhlí. Plyn se ukázal jako nebezpečné zboží nejen proto, že je výbušný sám o sobě. Míří k nám totiž hlavně z politicky rizikových východních oblastí. A stát se závislými rukojmími na těchto oblastech, jak se ukazuje na případu Ruska, je téměř sebevražedné. Ale třeba tyhle plány dělají vizionáři budoucnosti. A za pár let bude všechno jinak…