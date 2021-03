A přesně se hodí i na chování matky dvou dětí, která byla po úterním incidentu u restaurace v Porubě strážníky předvedena na policejní stanici. Důvodem mimo jiné bylo, že neměla roušku a odmítala předložit doklady.

Ponechejme teď stranou adekvátnost i způsob zásahu policejních složek. Neměla by totiž zapadnout jiná věc. Trapný a pro většinu soudných lidí ostudný incident, který na sociálních sítích obletěl republiku, tím neskončil, ale začal.

A o to velké fanynce jednoho populistického poslance z Ostravy možná šlo. „Jsem odmítač roušek, škodí to zdraví,“ hlásí na facebooku provokativně do světa samozvaná ostravská mučednice.

Zvykejme si, že mezi námi žijí lidé, kteří pro chvilku slávy ve své internetové bublině, často plné lidí se sociopatickými sklony, jsou ochotni obětovat vše.

Tereza z Poruby je, bohužel, jednou z nich.