Skutečnost, že existuje doba nočního klidu, je známá asi všem. Daleko méně Opavanů ale ví, že určité omezení hlučnosti se vztahuje i na neděle a státem uznané dny pracovního klidu.

Veronika Bernardová | Foto: Deník

Pokud byste si tedy v těchto dnech chtěli v době od 6 do 13 a od 19 do 22 hodin třeba posekat zahradu, motorovou pilou pořezat dřevo či křovinořezem odstranit vysokou trávu z méně přístupných částí svého pozemku, vězte, že je to zakázané.