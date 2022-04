Komedie v přímém přenosu. Hlasování o změnách v SFC Opava skončilo fiaskem

Jenže dosud marně. Vize, že by do fotbalu vstoupil významný partner nebo partneři či kuloární informace o potencionálním kupci, těch už tu bylo nepočítaje. Vlnu euforie a příslib, že už by to mohlo konečně „klapnout“ vyvolal postup SFC Opava do první ligy, kterou hrál od sezony 2018/19 do 2020/21. Nutno konstatovat, že výsledky nebyly valné, spíše naopak. Všichni zainteresovaní věděli a ví, že dokud bude klub vlastnit město, nezmění se asi nic.

A také na posledních dvou zasedáních řešili zastupitelé skutečnost, že SFC chce opět půjčit peníze, tentokrát deset milionů, aby vůbec mohl dohrát sezonu. Přitom jak se bude vyvíjet ta další, je ve hvězdách. Zastupitelé nakonec finance fotbalu přiklepli, byť samozřejmě ne všichni souhlasili. Jenže tato neustálá finanční podpora není správná. I když se jedná o půjčku.

Ale tomu, že radnice nejen tyto, ale už i předchozí poslané miliony ještě někdy uvidí, snad nevěří skoro nikdo. Do fotbalu se sypou „míče“, přitom se třeba zdražuje městská hromadná doprava. Těchto posledních deset milionů by mělo být skutečně těmi posledními. Není možné, aby radnice fotbal pořád dotovala. Pokud na to klub nemá, ať hraje nižší ligu.