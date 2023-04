František Kuba | Foto: Jiří Zerzoň

Petr Pavel není první prezident, který odložil kravatu a oblékl fáračky. Prvenství patří Václavu Havlovi, který v lednu 1990 fáral na Dole Paskov. Možná je ale Petr Pavel první, kdo řekl českým horníkům na férovku, že ve srovnání s kolegy v Ghaně mají luxusní pracovní podmínky. Havíři neslyší rádi, když někdo relativizuje rizika jejich těžké profese. Jako profíci z branže ale musí dát prezidentovi za pravdu. Proti těm hrůzám, které provází těžbu zlata, diamantů a bauxitu v Ghaně, nabízí české hornictví daleko vyšší šance dožít se důchodu v 56 letech. „Czech coal is cool“.

Prezident, který na vlastní oči viděl pracovní podmínky horníků v Ghaně, a navíc absolvoval se ctí pár válečných konfliktů, má předpoklady sdělit pravdu, aniž by urazila drsné dříče z podzemí Karviné.

VIDEO: Prezident v Karviné: Do fáraček, do podzemí a pak oběd na zámku

A co se mezi tím odehrávalo v Praze? „Za 470 dní se mnou pan premiér Fiala ani jednou nemluvil,“ žaloval Andrej Babiš demonstrantům a ukazoval při tom směrem k Úřadu vlády ČR. Budova byla prázdná, protože vláda odcestovala z Prahy na výjezdní zasedání do Jeseníků - více zde.

Vyrazila diskutovat o problémech znevýhodněných regionů Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Není až tak zajímavé jak dlouho spolu premiér a expremiér nemluví, ale spíš to, proč Babiš nepožádá Fialu o schůzku. Politici by se přece měli aspoň pokusit o vyjednávání, než vyrazí manifestovat své požadavky do ulic.

Zatímco demonstrant Babiš v Praze lamentoval, kolik dní už s Fialou nepromluvili, ve stejný okamžik řada politiků zvolených za ANO v Moravskoslezkém a Olomouckém kraji seděla v Jeseníkách s předsedou vlády u jednacího stolu. Bez negativních emocí věcně diskutovali o investicích, projektech a problémech regionů.

Ministři naslouchali, co obnáší život na Krnovsku

Hnutí ANO vzniklo jako Akce nespokojených občanů. Zatímco nespokojený Babiš na pouliční akci jitřil vášně nespokojených demonstrantů, bývalý nespokojený občan Ivo Vondrák jednal o problémech svých voličů a spoluobčanů přímo s premiérem Fialou a s prezidentem Pavlem. Voliči ANO, kteří v minulosti dali svůj hlas jak Babišovi, tak Vondrákovi, se teď nejspíš cítí poněkud dezorientovaní.

Na besedě s občany dostal prezident otázku, zda doporučí vládě, aby také přijela na Ostravsko a zkusila sfárat do podzemí. „Já jsem to vládě doporučil a myslím, že v těchto dnech má mít výjezdní zasedání v Jeseníku. To není přímo tady, ale myslím, že už to, že se je podařilo dostat z Prahy, je docela dobrý kus,“ odpověděl Petr Pavel. Zase dokázal říct pravdu tak, aby nikoho neurazila.